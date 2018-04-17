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Оппозиция в Армении объявила о создании революционного комитета
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Оппозиция в Армении объявила о создании революционного комитета 

Говорит Москва 1 час назад
Как передаёт Sputnik Армения, политик пояснил, что в этом больше нет необходимости, поскольку теперь манифестанты в любой момент могут захватить любую улицу или площадь.
«В Ереване нет улиц и площадей, которые не наши. Этим мы уже победили. Завтра в 10:00 я буду ждать вас на площади Франции, откуда мы начнём свои действия и завершим на площади Республики», — заявил Пашинян.
Он также сообщил, что будет создан специальный комитет «бархатной революции». По словам депутата, это нужно для блокады государственных ведомств. Помимо этого, лидер оппозиции призвал сторонников установить блокпосты по всей стране, чтобы пропускать рядовых граждан, но задерживать «служителей Республиканской партии Армении».
Протесты в закавказской республике вызваны назначением экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.
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