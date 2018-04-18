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Противники премьера Армении хотят в среду вечером провести митинг в Ереване
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Противники премьера Армении хотят в среду вечером провести митинг в Ереване 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 18 апр — РИА Новости. Участники акции против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна проведут в среду вечером в Ереване очередной митинг, сообщил руководитель акции Никол Пашинян.
"Сегодня в 19.00 (18.00 мск) мы проведем очередной митинг", — сказал Пашинян в ходе шествия по улицам Еревана. Предположительно, акция пройдет на площади Республики.
Сейчас демонстранты находятся у административного комплекса правительства, где расположен ряд министерств, в том числе МИД, он находится недалеко от площади. Пашинян попросил сторонников встать у входов в министерства.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.
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