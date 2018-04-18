Противники премьера Армении хотят в среду вечером провести митинг в Ереване

"Сегодня в 19.00 (18.00 мск) мы проведем очередной митинг", — сказал Пашинян в ходе шествия по улицам Еревана. Предположительно, акция пройдет на площади Республики.

Сейчас демонстранты находятся у административного комплекса правительства, где расположен ряд министерств, в том числе МИД , он находится недалеко от площади. Пашинян попросил сторонников встать у входов в министерства.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.