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Лидер протестов в Армении ведет сторонников к офису премьера
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Лидер протестов в Армении ведет сторонников к офису премьера 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ЕРЕВАН, 18 апр — РИА Новости. Армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян, руководящий акцией протеста против избрания премьером Сержа Саргсяна, ведет своих сторонников с площади Республики на проспект Баграмяна, где расположены резиденция главы кабмина и здание парламента.
"Я предлагаю, чтобы мы снова пошли на проспект Баграмяна. Мы посмотрим, что происходит на Баграмяна, 26 (резиденция премьера — ред.). Мы не скажем сейчас, вернемся ли сюда, останемся ли там или проведем сидячую забастовку", — сказал Пашинян на митинге своих сторонников.
Он также заявил, что необходимо избегать провокаций. Пашинян добавил, что участники акции встретятся в четверг в 07.00 мск на площади Республики и там же подведут итоги в 18.00 мск.
Ранее в среду утром демонстранты организовали шествие к резиденции премьер-министра, а затем по улицам Еревана.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.
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