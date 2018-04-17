Ещё
Президент Армении заявил о недопустимости насилия и противоправных действий в республике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Армении заявил о недопустимости насилия и противоправных действий в республике 

ТАСС 2 часа назад
ЕРЕВАН, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян заявил о важности не допустить в республике насилие и противоправные действия. В документе, опубликованном во вторник в связи с массовыми выступлениями оппозиционных сил в Ереване против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром страны, отмечается, что, «согласно Конституции Армении, выдвижение [кандидатуры] премьер-министра республики является правом парламентских сил».
"Мнение каждого гражданина Республики Армения важно для страны. Однако в процессе свободного волеизъявления должны быть исключены насилие, противоправные действия и ограничение прав других граждан", — говорится в заявлении главы государства, который вступил в должность 9 апреля.
"Оппозиция может воспротивиться кандидату, выдвинутому парламентским большинством, своим голосованием", — подчеркнул Саркисян.
Президент отметил, что «право каждой политической силы или гражданина — в рамках прав, предоставленных им конституцией, посредством собрания, манифестации или другими мирными средствами — свободно выражать свое мнение, согласие или несогласие в отношении того или другого политического события». «Безопасность нашей страны и национальная солидарность для всех нас должны быть приоритетной и не подлежащей обсуждению необходимостью», — заявил президент.
Полиция опровергает слухи о «революционной ситуации»
Между тем полиция Армении распространила заявление с опровержением слухов о «революционной ситуации» в городах страны. «Такие заявления являются провокацией и дезинформацией. Настоятельно призываем участников незаконных демонстраций и журналистов не распространять ложную информацию», — подчеркивается в документе. В нем отмечается, что «призывы оппозиционного деятеля Никола Пашиняна занять здания государственных учреждений выходят за рамки закона».
"Такие заявления уголовно наказуемы. Полиция вновь предупреждает о готовности применить силу для прекращения незаконных акций оппозиционеров", — сказано в заявлении.
В настоящее время в Ереване проходит массовый митинг радикальной оппозиции. Движение в центре столицы парализовано.
Экс-президент Армении Серж Саргсян во вторник на специальном заседании парламента республики избран премьер— министром страны. За единственного кандидата отдали голоса 77, против — 17 из 94 проголосовавших депутатов.
ТАСС: последние новости
В Армении лидер митингующих заявил, что начинает "бархатную революцию" Участники акции протеста в Ереване блокировали центр города Активисты заблокировали ряд правительственных зданий в Армении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой195
Америка решила помешать Трампу113
Аваков доложил США о плане по возврату Крыма89
Американский беспилотник замечен у границ РФ193
Кобзон выбрал место на кладбище147
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение