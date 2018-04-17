Президент Армении заявил о недопустимости насилия и противоправных действий в республике

"Мнение каждого гражданина Республики Армения важно для страны. Однако в процессе свободного волеизъявления должны быть исключены насилие, противоправные действия и ограничение прав других граждан", — говорится в заявлении главы государства, который вступил в должность 9 апреля.

"Оппозиция может воспротивиться кандидату, выдвинутому парламентским большинством, своим голосованием", — подчеркнул Саркисян.

Президент отметил, что «право каждой политической силы или гражданина — в рамках прав, предоставленных им конституцией, посредством собрания, манифестации или другими мирными средствами — свободно выражать свое мнение, согласие или несогласие в отношении того или другого политического события». «Безопасность нашей страны и национальная солидарность для всех нас должны быть приоритетной и не подлежащей обсуждению необходимостью», — заявил президент.

Полиция опровергает слухи о «революционной ситуации»

Между тем полиция Армении распространила заявление с опровержением слухов о «революционной ситуации» в городах страны. «Такие заявления являются провокацией и дезинформацией. Настоятельно призываем участников незаконных демонстраций и журналистов не распространять ложную информацию», — подчеркивается в документе. В нем отмечается, что «призывы оппозиционного деятеля Никола Пашиняна занять здания государственных учреждений выходят за рамки закона».

"Такие заявления уголовно наказуемы. Полиция вновь предупреждает о готовности применить силу для прекращения незаконных акций оппозиционеров", — сказано в заявлении.

В настоящее время в Ереване проходит массовый митинг радикальной оппозиции. Движение в центре столицы парализовано.

Экс-президент Армении Серж Саргсян во вторник на специальном заседании парламента республики избран премьер— министром страны. За единственного кандидата отдали голоса 77, против — 17 из 94 проголосовавших депутатов.