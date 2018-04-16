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Ереван поднимается против Сержа Саргсяна
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Ереван поднимается против Сержа Саргсяна 

Sputnik Азербайджан 16 апреля 2018
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 16 апр — Sputnik. В Ереване продолжаются акции протеста, наблюдается транспортный коллапс, сообщает Sputnik Армения.
Так, на проспекте Месропа Маштоца под капотом одной из машин, которая пыталась прорвать кордон и проехать, раздался взрыв.
Накануне, оппозиционер Николо Пашинян представил план по оцеплению Еревана. Он подразумевает транспортный коллапс, обнуление всех счетов, забастовку и митинг возле здания Национального собрания. План начал осуществляться с 8:15 утра 16 апреля.
Машина задымилась на перекрестке Амирян-Проспект
"Машина задымилась, и из-под капота машины раздался взрыв. Скорее всего взорвался радиатор. Машина хотела проехать, ее долго не впускали. Взрыв был громким, собравшиеся испугались", — передал корреспондент Sputnik Армения.
Уже перекрыты улицы Абовяна, Московян, Амиряна, Туманяна, Орбели, Мхитара Гераци, Ханджяна, проспекты Маштоца и Баграмяна. В городе образовался транспортный коллапс. Граждане недовольны этим: они не могут попасть на работу, а дети доехать до школ.
Протестное движение началось с акции «Мой шаг» — инициированный Пашиняном пеший ход по территории Армении. За несколько дней Пашинян и группа его соратников пешком преодолела более 200 километров, проведя акции в Гюмри, Ванадзоре, Спитаке, Дилижане, Абовяне и Раздане.
Затем митингующие вышли на улицы Еревана, заблокировав движение в центре города.
13 апреля, Пашинян и его сторонники повредили входные двери университета и попытались ворваться в кабинет ректора. Телесные повреждения получили дворе сотрудников службы безопасности университета.
14 апреля Пашинян и его сторонники, преодолев кордон полиции, вошли в здание Общественного радио Армении — стратегического объекта под государственной охраной. Его сторонники выломали закрытую дверь и ворвались в радиостудию.
Ночь с 14 на 15 апреля несколько десятков митингующих провели на улице в палатках.
Протестующие недовольны тем, что на пост премьер-министра Армении выдвинута кандидатура Сержа Саргсяна.
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