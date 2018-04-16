Ереван поднимается против Сержа Саргсяна

БАКУ , 16 апр — Sputnik . В Ереване продолжаются акции протеста, наблюдается транспортный коллапс, сообщает Sputnik Армения

Так, на проспекте Месропа Маштоца под капотом одной из машин, которая пыталась прорвать кордон и проехать, раздался взрыв.

Накануне, оппозиционер Николо Пашинян представил план по оцеплению Еревана. Он подразумевает транспортный коллапс, обнуление всех счетов, забастовку и митинг возле здания Национального собрания. План начал осуществляться с 8:15 утра 16 апреля.

Машина задымилась на перекрестке Амирян-Проспект

"Машина задымилась, и из-под капота машины раздался взрыв. Скорее всего взорвался радиатор. Машина хотела проехать, ее долго не впускали. Взрыв был громким, собравшиеся испугались", — передал корреспондент Sputnik Армения.

Уже перекрыты улицы Абовяна, Московян, Амиряна, Туманяна, Орбели, Мхитара Гераци, Ханджяна, проспекты Маштоца и Баграмяна. В городе образовался транспортный коллапс. Граждане недовольны этим: они не могут попасть на работу, а дети доехать до школ.

Протестное движение началось с акции «Мой шаг» — инициированный Пашиняном пеший ход по территории Армении. За несколько дней Пашинян и группа его соратников пешком преодолела более 200 километров, проведя акции в Гюмри , Ванадзоре, Спитаке, Дилижане, Абовяне и Раздане.

Затем митингующие вышли на улицы Еревана, заблокировав движение в центре города.

13 апреля, Пашинян и его сторонники повредили входные двери университета и попытались ворваться в кабинет ректора. Телесные повреждения получили дворе сотрудников службы безопасности университета.

14 апреля Пашинян и его сторонники, преодолев кордон полиции, вошли в здание Общественного радио Армении — стратегического объекта под государственной охраной. Его сторонники выломали закрытую дверь и ворвались в радиостудию.

Ночь с 14 на 15 апреля несколько десятков митингующих провели на улице в палатках.