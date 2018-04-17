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Бакинский армянин всполошил парламент Армении
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Бакинский армянин всполошил парламент Армении 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 17 апр — Sputnik. Уроженец Баку армянской национальности К. Г. 1984 года рождения, проживающий ныне в Германии, днем во вторник, 17 апреля, позвонил в полицию Армении и сообщил о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании парламента в Ереване. Как сообщает Sputnik Армения, личность звонившего оперативно установила Служба национальной безопасности Армении.
Сигнал оказался ложным, выяснила спецслужба. Более того, оказалось, что звонивший — родившийся в Баку армянин К. Г., который последние восемь лет живет в Германии.
"Данные о лице, давшем ложное сообщение о готовящемся теракте, переданы в полицию для совершения соответствующих уголовно-правовых процедур в его отношении. Информация о факте ложного сообщения передана правоохранительным структурам Германии", — сказано в сообщении.
Днем 17 апреля в МЧС РА поступил сигнал о заложенной бомбе в здании ереванского муниципалитета. После проверки здания спасатели не обнаружили взрывных устройств.
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