Бакинский армянин всполошил парламент Армении

БАКУ , 17 апр — Sputnik . Уроженец Баку армянской национальности К. Г. 1984 года рождения, проживающий ныне в Германии , днем во вторник, 17 апреля, позвонил в полицию Армении и сообщил о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании парламента в Ереване . Как сообщает Sputnik Армения, личность звонившего оперативно установила Служба национальной безопасности Армении.

Сигнал оказался ложным, выяснила спецслужба. Более того, оказалось, что звонивший — родившийся в Баку армянин К. Г., который последние восемь лет живет в Германии.

"Данные о лице, давшем ложное сообщение о готовящемся теракте, переданы в полицию для совершения соответствующих уголовно-правовых процедур в его отношении. Информация о факте ложного сообщения передана правоохранительным структурам Германии", — сказано в сообщении.