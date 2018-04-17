РЖД обсуждают создание логистического оператора коридора «Север-Юг»

"Север-Юг" — мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов общей протяженностью 7,2 тыс. км от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи Индия ). Он, в частности, свяжет Россию , Азербайджан, Иран и Индию.

"Мы сейчас обсуждаем варианты создания такого оператора [коридора «Север-Юг»]. Это было презентовано во время проведения межправкомиссии Россия-Иран. Эти переговоры мы сегодня ведем как с нашими иранскими, так и азербайджанскими коллегами", — сказал Мишарин. По его словам, также ведутся переговоры с Индией.