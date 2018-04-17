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РЖД обсуждают создание логистического оператора коридора «Север-Юг»
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РЖД обсуждают создание логистического оператора коридора «Север-Юг» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля, /ТАСС/. РЖД обсуждают создание логистического оператора международного транспортного коридора «Север-Юг» с Ираном, Индией и Азербайджаном, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин в кулуарах международной выставки TransRussia.
"Север-Юг" — мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов общей протяженностью 7,2 тыс. км от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия). Он, в частности, свяжет Россию, Азербайджан, Иран и Индию.
"Мы сейчас обсуждаем варианты создания такого оператора [коридора «Север-Юг»]. Это было презентовано во время проведения межправкомиссии Россия-Иран. Эти переговоры мы сегодня ведем как с нашими иранскими, так и азербайджанскими коллегами", — сказал Мишарин. По его словам, также ведутся переговоры с Индией.
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