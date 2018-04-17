Метод мирного воспитания «избранников народа»

Армении сложилась ситуация, когда судьба действующего политического режима поневоле оказалась в руках сотни депутатов парламента. Бывшего президента надо назначить премьером. Поскольку большинство из этих депутатов получили свои мандаты не на свободных выборах, а по желанию и указке лидеров олигархического режима, они призваны исполнить волю последних и назначить на пост премьера Армении лидера этого режима — Сержа Саргсяна . Шутить с судьбой никто из депутатов не желает — все уверены, что их личная жизнь только обретет еще больше гарантий процветания. Судя по выступлениям многих депутатов, никаких особых угроз своим действиям они не видят.

Однако, в стране существует и оппозиция такой программе сохранения конфигурации власти. Ряд гражданских инициатив призывают народ не допустить голосования депутатов в пользу кандидатуры Сержа Саргсяна. При этом, основная ставка этих инициатив делается на массовые акции, имеющие цель мирными методами блокировать проход депутатов в здание Национального собрания. Считается, что полиция не может воспрепятствовать усилиям десятков тысяч людей. Откликнется ли народ на эти призывы, и правильно ли выбрана методология борьбы — покажет время. До сих пор массовые акции не смогли решить те или иные задачи оппозиции. Но можно вспомнить один важный период в борьбе армянского народа, когда народ смог решить сложную задачу. Речь идет об июньской 1988 года акции студентов по принуждению депутатов к принятию решения в поддержку требования жителей НКАО о воссоединении области с Арменией. Тогда люди нашли метод «мирного воспитания» народных избранников, которых также назначил не народ, а правящая коммунистическая партия.

В Армении тогда сложилась очень схожая с нынешним моментом ситуация. В отличие от народных депутатов НКАО коммунистические власти Армении не спешили поддержать требования народа. Обращение Совета народных депутатов НКАО от 20 февраля о воссоединении области с Арменией осталось без ответа от Верховного совета Армении. Даже стотысячные митинги с требованием созвать сессию Верховного совета не повлияли на властей, спрятавшихся за внутренними войсками СССР. Возник императив иного метода воздействия на руководство Армении. Такой метод нашли студенты страны. Пользуясь случаем, когда на 15 июня 1988 года должна была быть проведена очередная сессия Верховного совета, студенты начали сидячую забастовку на театральной площади в Ереване с требованием обсудить обращение Совета народных депутатов НКАО от 20 февраля и дать положительный ответ. Площадь была превращена в открытый штаб, где разрабатывались методы принуждения народных депутатов к выполнению требования народа. Была избрана тактика индивидуальной работы с депутатами. Отдельные группы граждан по всей стране принуждали последних приходить на площадь и публично брать обязательство перед народом о том, что выполнят его требование. Более того, им приказывали ставить подпись под текстом с таким обещанием. Народные депутаты по одиночке остались бессильными перед организованным народом и… дрогнули. Страх от Коммунистической партии был подавлен страхом от решительности народа. В одиночку или группами они стали приходить на площадь и ставить свои подписи.

Но на этом тактика принуждения не исчерпывалась. Группа молодых людей во главе с известным деятелем Шантом Арутюняном объявила голодовку на театральной площади и поставила ультиматум тогдашнему первому секретарю ЦК компартии Армении Сурену Арутюняну. От него требовалось обеспечить все условия для свободного голосования народных депутатов во время сессии. В случае его отказа выполнить ультиматум, голодающие грозились осуществить самосожжение прямо на площади. То есть, была создана ситуация, когда властям был оставлен лишь один выход: пойти на выполнение требований народа. Альтернативой был силовой разгон штаба, после чего личные судьбы членов властного лагеря были бы не предсказуемы. 15 июня сессия Верховного совета выполнила требование народа. Последующее усиление репрессий со стороны внутренних войск СССР уже не могли повлиять на действия властей Армении. Уже 1 декабря 1989 года тот же Верховный совет Армении принял совместное с Национальным советом Нагорного Карабаха решение о воссоединение Армении с НКАО. Особого массового участия народа в принятии этого судьбоносного акта уже не потребовалось — депутаты хорошо помнили июньский метод «народного воспитания». Еще раз испытывать судьбу никто не хотел.

Может ли народ Армении сегодня воспользоваться этим опытом?