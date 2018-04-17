Серж Саргсян избран главой правительства Армении

Теперь слово за президентом, который, согласно Конституции, назначает избранного Национальным собранием премьер-министра. Саргсян должен в пятидневный срок представить кандидатуры своих заместителей и министров.

Перед голосованием была жаркая дискуссия в парламенте. Спикер Нацсобрания Ара Баблоян говорил про решающее для Армении значение избрания лидера республиканцев на пост премьера.

«Избранием премьера мы окончательно и полностью совершаем переход к парламентской модели государственного управления, что придаёт ещё большую важность сегодняшнему нашему обсуждению», — сказал Баблоян.

Он выразил сожаление, что «некоторые наши коллеги вместо того, чтобы выразить своё недовольство и несогласие в этом зале, предпочли уличную борьбу, которая нарушила стабильность, привела к столкновениям, в результате чего, к сожалению, есть пострадавшие».

По его мнению, с именем Сержа Саргсяна общество «связывает безопасность и стабильность нашей страны, а также экономические и политические успехи последних лет».

Иная точка зрения у депутатов от оппозиционной парламентской фракции «Елк». Эдмон Марукян возмущался тем, что впервые за шесть лет в Национальном собрании появился Серж Саргсян. По словам депутата, находившийся 10 лет у власти президент «создал систему управления, в которой есть или фейковые или липовые должностные лица, фейковые институты, никто и ни за что не отвечает, все кивают на Саргсяна».

Депутаты от оппозиции критиковали лидера республиканцев за неправильный подбор кадров на руководящие должности, за провальные реформы.

«Это тупик, мы против третьего срока вашего правления. Вы не знаете, что происходит в стране, вы живёте в другом мире, о котором узнаете от своего окружения, а республика оказалась в болоте», — отметил, в частности, Марукян. Другой представитель оппозиции — Геворк Горгисян обвинил бывшего президента в невыполненных обещаниях, в провале управления страной.

«Вы виновны в провале управления страной и во всех существующих проблемах. Вы виновны в том, что каждый третий в Армении — беден, каждый пятый — безработный, и все повально имеют долги перед банками», — отметил Горгисян.