Переизбранный президент Азербайджана вступит в должность 18 апреля 

Инаугурация переизбранного президента Азербайджана Ильхама Алиева состоится в среду, 18 апреля.
«Инаугурация, думаю, состоится уже завтра», — цитирует РИА Новости Ахмедова.
Напомним, что внеочередные выборы в стране прошли 11 апреля. В результате обработки всех данных победу одержал действующий глава государства Ильхам Алиев. За него отдали голоса 86,02% избирателей.
Окончательные итоги выборов ЦИК Азербайджана подвел 15 апреля и после представил протокол для утверждения в Конституционный суд.
Инстанция, в свою очередь, на заседании во вторник утвердила итоги выборов.