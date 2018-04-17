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Переизбранный президент Азербайджана вступит в должность 18 апреля
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Переизбранный президент Азербайджана вступит в должность 18 апреля 

News.ru 1 час назад
Инаугурация переизбранного президента Азербайджана Ильхама Алиева состоится в среду, 18 апреля.
«Инаугурация, думаю, состоится уже завтра», — цитирует РИА Новости Ахмедова.
Напомним, что внеочередные выборы в стране прошли 11 апреля. В результате обработки всех данных победу одержал действующий глава государства Ильхам Алиев. За него отдали голоса 86,02% избирателей.
Окончательные итоги выборов ЦИК Азербайджана подвел 15 апреля и после представил протокол для утверждения в Конституционный суд.
Инстанция, в свою очередь, на заседании во вторник утвердила итоги выборов.
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