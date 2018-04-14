В Ереване около 100 демонстрантов ворвались в здание Общественного радио Армении

В самом центре столицы Армении участники шествия, которые выступаю против выдвижения на пост главы Кабмина Сержа Саргсяна , ворвались в здание Общественного радио.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента, сразу после решения совета Республиканской партии об утверждении Саргсяна в качестве кандидата на пост премьера, находящиеся с минувшей пятницы в центре Еревана демонстранты решили организовать шествие по центральным улицам города.

Полицейские, которые охраняют здание Общественного радио, не сумели помешать около 100 демонстрантам проникнуть в здание.

В настоящее время демонстранты расположилась в одной из студий радио и требуют прямого эфира.