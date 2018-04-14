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В Ереване около 100 демонстрантов ворвались в здание Общественного радио Армении
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В Ереване около 100 демонстрантов ворвались в здание Общественного радио Армении 

Свободная пресса 14 апреля 2018
В самом центре столицы Армении участники шествия, которые выступаю против выдвижения на пост главы Кабмина Сержа Саргсяна, ворвались в здание Общественного радио.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента, сразу после решения совета Республиканской партии об утверждении Саргсяна в качестве кандидата на пост премьера, находящиеся с минувшей пятницы в центре Еревана демонстранты решили организовать шествие по центральным улицам города.
Полицейские, которые охраняют здание Общественного радио, не сумели помешать около 100 демонстрантам проникнуть в здание.
В настоящее время демонстранты расположилась в одной из студий радио и требуют прямого эфира.
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