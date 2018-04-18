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В Азербайджане прошла инаугурация переизбранного президента Алиева
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В Азербайджане прошла инаугурация переизбранного президента Алиева 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 18 апр — РИА Новости. Церемония инаугурации переизбранного президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась в среду в парламенте, он поклялся защищать суверенитет и территориальную целостность государства, достойно служить народу.
Внеочередные президентские выборы состоялись в стране 11 апреля. По итогам обработки данных со всех избирательных пунктов действующий президент Ильхам Алиев победил на выборах с 86,02% голосов избирателей. ЦИК Азербайджана подвел 15 апреля итоги выборов и представил протокол для утверждения в Конституционный суд. Конституционный суд на заседании во вторник утвердил итоги выборов.
Председатель Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархад Абдуллаев и судьи Конституционного суда были приглашены на сцену. Абдуллаев в своем выступлении сказал, что Конституционный суд Азербайджанской Республики постановлением от 17 апреля 2018 года подтверждает результаты Центральной избирательной комиссии по итогам выборов президента и объявляет Ильхама Гейдар оглу Алиева президентом Азербайджанской Республики.
Алиев, положив руку на Конституцию Азербайджанской Республики, принял присягу.
"Клянусь, осуществляя полномочия президента Азербайджанской Республики, соблюдать Конституцию Азербайджанской Республики, защищать суверенитет и территориальную целостность государства, достойно служить народу!", — сказал он.
Затем президент поклялся, положив руку на священный Коран, оставаться верным национально-духовным ценностям и традициям азербайджанского народа. Затем Алиев, поклонившись, поцеловал государственный флаг Азербайджана.
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