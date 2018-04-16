В Ереване оппозиция готовится к захвату власти

Протестующие ранним утром в понедельник перешли к активным действиям. В Ереване на проспекте Баграмяна устанавливаются баррикады. В центре столицы возникли многокилометровые пробки, сообщает агентство Новости — Армения.

Лидер партии «Гражданский договор», возглавляющий также парламентскую фракцию «Елк», Никол Пашинян призвал жителей Еревана перекрывать улицы не только в центре столицы, но и в других районах города. «Первая волна протеста прошла достаточно успешно, нам удалось перекрыть улицы Маштоца, Корюна, Абовяна, теперь уже и Гераци, а также Ханджяна и перекресток проспекта Баграмяна и улицы Орбели и другие улицы. Сейчас начнется вторая волна протеста, поскольку повысилось доверие горожан, — сказал Пашинян. — Мы не должны впадать в эйфорию, но если еще несколько тысяч сограждан к нам присоединятся, то мы готовы осуществить смену власти».

Накануне вечером Никол Пашинян озвучил план действий оппозиции на ближайшие дни. С утра понедельника начнутся акции гражданского неповиновения с блокадой транспортного движения в Ереване, забастовки рабочих, школьников и студенческой молодежи. «В понедельник мы должны синхронно в 8:15 (7:15 мск) начать наши акции — маленькими группами по 4-5 человек должны блокировать движение на мостах столицы и ереванского метрополитена, обналичить все свои средства в банках. Студенты должны начать бойкот занятий, все работающие — начать забастовку. Затем после 9 часов мы двинемся в сторону проспекта Баграмяна и войдём в здание парламента», — цитирует Пашиняна агентство Новости-Армения.

Предводитель протестного движения, Пашинян выразил надежду, что на его призыв откликнутся многие жители Еревана. «Если в понедельник нас поддержат одновременно десятки тысяч жителей по всей столице, то мы начинаем реализовывать подготовленный план. Ни один полицейский не только не успеет отреагировать на действия граждан, так как протестующих будет больше, чем сил правопорядка, но и не посмеет применить силу. Залогом нашего успеха является единство, и я верю, нас ждёт успех», — сказал Пашинян.

В воскресенье на занятой с пятницы сторонниками оппозиции площади Франции началась запись добровольцев для участия в акциях гражданского неповиновения. «Акции неповиновения не выйдут за рамки законности, будут носить характер мирного гражданского неподчинения», — обещал Пашинян. Генпрокуратура поручила полиции проверить наличие оснований для возбуждения уголовного дела по вторжению в субботу группы митингующих во главе с Пашиняном в здание Общественного радио, которое относится к категории стратегического объекта, подлежащего государственной защите.

В то же время обращает внимание отсутствие реакции руководства страны, правящей партии и парламента на резкое обострение оппозицией обстановки в столице. Ведь еще в начале апреля всё тот же Пашинян призывал всех оппонентов правящей партии и недовольных жизнью воспользоваться шансом захвата власти. «С 9 по 17 апреля в Армении сложится уникальная ситуация, когда не будет исполнительной власти, так как 9 числа истекают полномочия Сержа Саргсяна на посту президента, а правительство подаст в отставку», — подстрекал оппозицию Пашинян.

Республиканская партия Армении официально утвердила в субботу кандидатуру главы партии, экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны. В связи с неспокойной ситуацией в Ереване заседание руководящих органов партии состоялось в Цахкадзоре. Парламентская фракция правящей партии 16 апреля в Национальном собрании официально должна выдвинуть кандидатуру Сержа Саргсяна на пост главы правительства, выборы которого намечены на 17-го апреля. Армения перешла к парламентской форме правления и власть в стране сконцентрирует в своих руках премьер-министр.