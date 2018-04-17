Парламент Армении избрал экс-президента Саргсяна премьером страны

"По итогам поименного голосования за кандидатуру Саргсяна проголосовали 77 депутатов, против 17", — сказал Баблоян в ходе заседания.

Выступая на специальном заседании парламента, Саргсян отметил, что его приоритетами на посту премьера будут обеспечение безопасности страны, укрепление армии, а также урегулирование карабахского конфликта. Важнейшей целью нового правительства, по его словам, будет обеспечение прогресса, с этой целью продолжится реализация программ коалиционных сил — Республиканской партии Армении и «Дашнакцутюн». Еще одной ключевой задачей он назвал решение демографической проблемы.

Говоря некоторых экономических результатах 10 лет своего президентства (2008-2018 годы), Саргсян отметил, что ВВП страны вырос с 6,3 миллиарда долларов до 11,5 миллиарда долларов — примерно в 1,8 раза.

После завершения президентского срока Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими. Новый президент Армении Армен Саркисян вступил в должность 9 апреля.

При этом с 13 апреля в Ереване проходят акции протеста против избрания Саргяна на пост премьера. В понедельник на проспекте Баграмяна около здания парламента произошли столкновения между протестующими и полицией. По данным Минздрава, пострадали 46 человек. Во вторник полиция заявила, что оставляет за собой право разогнать митинг.