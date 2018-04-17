Ещё
Конституционный суд Азербайджана утвердил итоги президентских выборов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МЧС обратилось к москвичам
МЧС обратилось к москвичам

Конституционный суд Азербайджана утвердил итоги президентских выборов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 17 апр — РИА Новости. Конституционный суд Азербайджана на пленарном заседании во вторник утвердил итоги президентских выборов, согласно которым Ильхам Алиев переизбран главой государства, передает корреспондент РИА Новости.
Внеочередные президентские выборы состоялись в Азербайджане 11 апреля. По итогам обработки данных со всех избирательных пунктов действующий президент Алиев победил на выборах с 86,02% голосов избирателей. ЦИК Азербайджана подвел в воскресенье итоги выборов и представил итоговый протокол для утверждения в Конституционный суд.
Выступивший на заседании суда председатель ЦИК Мазахир Панахов сообщил, что для подготовки и проведения выборов было выделено 60 дней.
"Был составлен календарный план мероприятий, выдвинуты кандидатуры 15 человек, комиссия зарегистрировала восьмерых, им были созданы одинаковые условия для проведения агитационной кампании, выделен шестичасовой бесплатный эфир на телевидении и радио. За ходом процесса выборов следили 894 международных наблюдателя из 61 организации, представляющей 59 стран. Число местных наблюдателей составило почти 59 тысяч. На тысячи избирательных пунктах были установлены веб-камеры, которые позволили провести выборы прозрачно. Итоговая явка на выборах составила 74,30%", — сказал Панахов.
Он также сообщил, что из-за правонарушений в процессе голосования были аннулированы результаты с четырех избирательных пунктов.
После этого выступили эксперты кафедры Конституционного права юридического факультета Бакинского государственного университета и сотрудники аппарата государственного комитета по статистике.
После совещания суд вынес решение утвердить итоговый протокол ЦИК, согласно которому действующий глава государства Алиев переизбран президентом республики.
РИА Новости: последние новости
Оппозиционный депутат заявил начале "бархатной революции" в Армении Правящая коалиция в парламенте Армении выдвинула Саргсяна на пост премьера Премьер Армении призвал вернуть лидера протестов "с улицы в парламент"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Крым попадет на украинские деньги169
Украинский космос оказался под угрозой из-за США113
Россия отказалась перевозить грузы НАТО511
Макрон назвал себя «ровней Путину»383
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение