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Эксперт: Россия заинтересована в диалоге между властью и оппозицией в Армении
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Эксперт: Россия заинтересована в диалоге между властью и оппозицией в Армении 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россия не должна поддерживать ту или иную сторону в гражданском противостоянии в Армении и заинтересована в налаживании между ними конституционного диалога. Такое мнение во вторник в беседе с ТАСС выразил эксперт Российского института стратегических исследований Константин Тасиц.
"В первую очередь это внутриармянское противостояние, противостояние между различными частями общества, — сказал он. — России не следует становиться на ту или иную сторону, Москва заинтересована в конституционном и мирном решении текущей ситуации. Россия также должна способствовать достижению компромисса между обеими сторонами конфликта, чтобы они сохранили диалог и вернулись в конституционное русло. Нам важно сохранить стабильность у наших границ, тем более в условиях нынешней турбулентной общемировой ситуации".
Эксперт отметил ухудшение ситуации в Ереване. «Противостояние между участниками протестов и властями Армении продолжается, главная опасность заключается в эскалации насилия, — считает он. — И властям, и протестующим следует постараться избежать жертв, масштабных столкновений, которые могут стать ключевым катализатором продолжения беспорядков. Если от этого сценария удастся отойти, не допустить срыва в масштабную эскалацию, то ситуация, скорее всего, будет входить в русло нормализации».
По мнению Тасица, несмотря на остроту ситуации, эскалация насилия с обеих сторон маловероятна. «Применение насилия как со стороны протестующих, так и со стороны властей — это маловероятный сценарий, — считает эксперт. — У значительной части армянского общества накопилась усталость от действующей власти, и то, что экс-президент Армении Серж Саргсян, останется у власти, вызывает, конечно негативную реакцию. Однако оппозиция, которая протестует сейчас, не пользуется масштабной поддержкой в обществе».
По последней информации, оппозиционные активисты начали во вторник блокировать правительственные здания Армении. Основные улицы Еревана перекрыты митингующими, полиция стягивает силы к парламенту, где сейчас проходит специальное заседание.
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