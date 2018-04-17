Грузинское танцевальное шоу «Асканели-Dance» покажут в Петербурге

Петербурге выступит Госуда рственный ансамбль народного танца Грузии им. Джумбера Дундуа «Гурия». Один из самых колоритных танцевальных коллективов Грузии в живом сопровождении этнического оркестра выйдет на сцену дворца культуры им. Ф. Э. Дзержинского 22 апреля и представит петербургской публике шоу «Асканели Dance».

За более чем 40 лет существования, коллектив удостоился множества государственных наград и неоднократно завоёвывал Гран-при на международных танцевальных конкурсах. В гастрольном графике ансамбля — более тридцати стран мира. Новая танцевальная программа «Асканели Dance» названа в честь живописной грузинской долины Аскана и целиком посвящена танцам этого региона страны.

Начало в 19.00.

Возрастное ограничение 6+