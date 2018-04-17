Гюмри поднялся против Саргсяна

БАКУ , 17 апр — Sputnik . На демонстрации в Гюмри во вторник, 17 апреля, вышли учащиеся старших школ и гимназий, а также студенты некоторых колледжей и вузов, сообщает Sputnik Армения

Пройдя по улицам города, они поначалу собрались у здания администрации Ширакской области, затем у мэрии Гюмри. Руководитель Ширакской области и глава Гюмри призвали к мирному и спокойному шествию, без правонарушений.

В настоящее время участники акции протеста находятся на гюмрийской площади Вардананц.