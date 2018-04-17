Гюмри поднялся против Саргсяна 

БАКУ, 17 апр — Sputnik. На демонстрации в Гюмри во вторник, 17 апреля, вышли учащиеся старших школ и гимназий, а также студенты некоторых колледжей и вузов, сообщает Sputnik Армения.
Пройдя по улицам города, они поначалу собрались у здания администрации Ширакской области, затем у мэрии Гюмри. Руководитель Ширакской области и глава Гюмри призвали к мирному и спокойному шествию, без правонарушений.
В настоящее время участники акции протеста находятся на гюмрийской площади Вардананц.
Напомним, сегодня парламент готовится избрать премьер-министрa и фактического главу государства. Кандидатуру Саргсяна выдвинула правящая Республиканская партия Армении, которую поддержала ее партнер по коалиции власти АРФ Дашнакцутюн. В результате в столице и других городах Армении проходят акции протеста.