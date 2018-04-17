Музыканта группы «Гниющий Христос» 12 часов не пускали в Грузию

Музыканта греческой рок-группы RottingChrist («Гниющий Христос») в течение 12 часов не выпускали из аэропорта Тбилиси на концерт в столицу Грузии , по одной из версий, из-за подозрений в причастности к терроризму, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщает грузинский ресурс liberali.ge, адвокат музыканта Сакиса Толи рассказал, что тот «находился в списке нежелательных лиц в связи с подозрениями в причастности к терроризму и из-за сатанизма». Последнее обстоятельство сам исполнитель связывает с названием коллектива.

МВД Грузии же заявили, что музыкантов никто не задерживал, просто потребовалось дополнительное время на проверку документов, а затем группу впустили в страну.

Солист отмечает, что его задержали с братом, отобрали паспорта и мобильные телефоны, а причину не уточнили, мотивировав это соображениями конфиденциальности.

В списке нежелательных лиц была только одна фамилия члена данной группы. Двух других в Грузию впустили сразу же, и те вместе с организаторами концерта, правозащитниками и журналистами принимали усилия по освобождению солиста.