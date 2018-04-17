В Армении восстанавливают популяцию благородных оленей

Кавказский благородный олень возвращается в Армению , сообщает «МИР 24». Животное занесено в Красную книгу республики.

Популяцию этих парнокопытных восстанавливают в Дилижанском заповеднике. Из Ирана привезли одного самца и двух самок, которые уже ждут потомство. В ближайшее время на свет появится «благородный» олененок с армянским «гражданством».

«После того как на оленятах будут установлены маячки, они будут выпущены на свободу. Мы устанавливаем датчики, чтобы следить за передвижениями оленей и обеспечивать их безопасность», — говорит министр экологии республики Арцвик Минасян

Глобальная цель министерства экологии — восстановить популяцию кавказского благородного оленя во всех лесах Армении. В ближайшее время в страну планируют ввезти еще 15 особей.

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