Джабиев: Южной Осетии нужен гостиничный комплекс

Джабиев\: Южной Осетии нужен гостиничный комплексВ Южной Осетии приступили к реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию на 2018-2019 годы. На ее финансирование Россия выделила более 4 миллиардов рублей. Часть этих средств направлена на строительство новой гостиницы «Ирыстон».

Экономист Вячеслав Джабиев рассказал Sputnik о необходимости данного строительства.

"Строительство гостиничного комплекса носит большую важность для принятия гостей. Это скорее государствообразующий фактор, чем экономический. Недавно было предложено провести встречу «Высшего совета осетин» в Цхинвале. Приблизительное количество участников этого мероприятия — 500 человек. Вопрос их размещения сейчас актуален", — отметил Вячеслав Владимирович.