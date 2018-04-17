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Джабиев: Южной Осетии нужен гостиничный комплекс
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Джабиев: Южной Осетии нужен гостиничный комплекс 

Sputnik Южная Осетия 3 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Джабиев\: Южной Осетии нужен гостиничный комплексВ Южной Осетии приступили к реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию на 2018-2019 годы. На ее финансирование Россия выделила более 4 миллиардов рублей. Часть этих средств направлена на строительство новой гостиницы «Ирыстон».
Экономист Вячеслав Джабиев рассказал Sputnik о необходимости данного строительства.
"Строительство гостиничного комплекса носит большую важность для принятия гостей. Это скорее государствообразующий фактор, чем экономический. Недавно было предложено провести встречу «Высшего совета осетин» в Цхинвале. Приблизительное количество участников этого мероприятия — 500 человек. Вопрос их размещения сейчас актуален", — отметил Вячеслав Владимирович.
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