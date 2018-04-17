Военно-исторический музей откроют в Северной Осетии ко Дню Победы

"Открытие военно-исторического музея «Барбашово поле» станет в этом году самым масштабным и значимым мероприятием в Северной Осетии ко Дню Победы. Для создания экспозиции настоящая военная техника времен Великой Отечественной войны была доставлена во Владикавказ в начале года. Почетное место на «Барбашовом поле» займет легендарный танк Победы — ИС-3, участвовавший в историческом Параде Победы в Берлине (в сентябре 1945 года)", — уточнили в пресс-службе.