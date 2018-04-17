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Военно-исторический музей откроют в Северной Осетии ко Дню Победы
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Военно-исторический музей откроют в Северной Осетии ко Дню Победы 

ТАСС 3 часа назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 17 апреля. /ТАСС/. Военно-исторический музей под открытым небом «Барбашово поле» заработает в Северной Осетии ко дню Победы, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МВД республики.
"Открытие военно-исторического музея «Барбашово поле» станет в этом году самым масштабным и значимым мероприятием в Северной Осетии ко Дню Победы. Для создания экспозиции настоящая военная техника времен Великой Отечественной войны была доставлена во Владикавказ в начале года. Почетное место на «Барбашовом поле» займет легендарный танк Победы — ИС-3, участвовавший в историческом Параде Победы в Берлине (в сентябре 1945 года)", — уточнили в пресс-службе.
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