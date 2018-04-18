Противники премьера Армении подошли к его резиденции в центре Еревана

Акций руководит оппозиционный депутат, глава фракции «Елк» (Исход) Никол Пашинян . Перед началом протестов он заявил журналистам, что сейчас его сторонники обсуждают вопросы, связанные с созданием комитета «бархатной революции», о котором он говорил накануне.

Акции протеста против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.