Протесты в Ереване организованы из-за рубежа, считает эксперт

В Ереване проходят митинги оппозиции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром страны. Руководитель акции протеста оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил о начале «бархатной революции». Участники акции протеста, возглавляемой Пашиняном, в понедельник пытались прорваться к зданию парламента. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек

"Они (оппозиция — прим.) сначала отказались от формата «цветной революции». Напомню, что «цветная революция» — это и есть борьба элит за изменение результатов голосования… Теперь они против всего: и механизма голосования, и самого Саргсяна. Это абсолютные провокации, и идут они из-за рубежа", — сказал Суздальцев РИА Новости.

При этом эксперт сомневается, что протестные акции могут привести к каким-либо изменениям в стране.

"В Армении сильная государственность, крепкие институты власти. Парламент пользуется уважением. А такие события — они уже не первый год происходят — вспомните предыдущие протесты на проспекте Баграмяна", — напомнил он.

В здании парламента Армении проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания Саргсяна премьер-министром. Решение о его выдвижении накануне приняли две фракции, которым принадлежит 65 мандатов из 105. Для избрания главы правительства требуется простое большинство из общего числа депутатов.