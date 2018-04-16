Митингующие в Ереване намерены ночевать на площади Франции

Участники акции протеста, возглавляемой Пашиняном, в понедельник пытались прорваться к зданию парламента, где во вторник ожидается обсуждение кандидатуры Саргсяна. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек. Митингующие также собирались перенести свой лагерь от площади Франции ближе к парламенту — на проспект маршала Баграмяна, и намеревались остаться там на ночь. Однако скоро они начали возвращаться на площадь.

"Кто хочет ночью остаться с нами, мы им благодарны. Завтра у нас важные дела — забастовка и блокада здания парламента", — заявил Пашинян на митинге на площади Франции.

Ранее он заявлял, что протестующие должны перекрыть все улицы, ведущие в парламент, чтобы не допустить избрания Саргсяна на пост премьера.

Девятого апреля избранный президент Армении Армен Саркисян после вступления в должность принял отставку правительства. Роспуск кабмина в день инаугурации нового президента предусмотрен переходными положениями реформированной конституции. В дальнейшем правительство будет автоматически уходить в отставку лишь после парламентских, а не президентских выборов. После избрания премьера в пятидневный срок президенту должны быть представлены кандидатуры членов правительства, а в 15-дневный срок должно быть сформировано две трети кабинета. Правящая коалиция выдвинула Саргсяна на пост премьера.

Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.