Лидер оппозиции объявил о начале в Армении «бархатной революции»

Оппозиционный депутат Никол Пашинян , который руководит акцией протеста против избрания армянским премьером бывшего президента Сержа Саргсяна , заявил о начале «ненасильственной бархатной революции». Об этом сообщает РИА «Новости».

"В стране создалась революционная ситуация, и я объявляю о старте ненасильственной народной бархатной революции", — сказал Пашинян.

Он добавил, что его сторонники собираются парализовать деятельность правительственных органов власти.