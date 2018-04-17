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Лидер оппозиции объявил о начале в Армении «бархатной революции»
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Лидер оппозиции объявил о начале в Армении «бархатной революции» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Оппозиционный депутат Никол Пашинян, который руководит акцией протеста против избрания армянским премьером бывшего президента Сержа Саргсяна, заявил о начале «ненасильственной бархатной революции». Об этом сообщает РИА «Новости».
"В стране создалась революционная ситуация, и я объявляю о старте ненасильственной народной бархатной революции", — сказал Пашинян.
Он добавил, что его сторонники собираются парализовать деятельность правительственных органов власти.
Ранее сообщалось, что специальное подразделение полиции Еревана предпринимает попытки вытеснить протестующих с проспекта Маштоца, центральной улицы армянской столицы. Участники массовой акции протеста выступают против избрания премьер-министром бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Они начали уличную акцию протеста в ночь с 16 на 17 апреля.
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