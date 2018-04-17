Лидер акций протеста в Ереване заявил о 30 задержанных сторонниках

"Полиция подвергла приводу около 30 участников акций протеста", — сказал Пашинян во время шествия по улицам Еревана.

При этом начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян сообщил РИА Новости, что конкретной цифры в данный момент нет, она уточняется. «Но могу подтвердить, что есть граждане, подвергнутые приводу за административные правонарушения», — отметил Джаноян.

Пресс-секретарь Палаты адвокатов Цовинар Хачатрян сообщила на своей странице в Facebook, что они начато формирование группы адвокатов, готовых оказать бесплатную юридическую помощь задержанным.

Ранее депутат парламента Никол Пашинян, руководящий акцией против избрания премьером бывшего президента Сержа Саргсяна заявил, что протестующие попытаются во вторник блокировать все подступы к парламенту, где 17 апреля планируется обсуждение и голосование по кандидатуре премьер-министра. Он предложил перекрывать центральные улицы уже ночью, а также приступить к блокированию улиц и дорог в областях страны. Пашинян призвал сторонников, не применяя насилия, проникать в здания госорганов, перекрывать улицы, препятствовать работе метро.

В понедельник коалиционные силы — Республиканская партия Армении и Дашнакцутюн — официально выдвинули кандидатуру Саргсяна на пост премьера

Участники акции протеста, возглавляемой Пашиняном, в понедельник пытались прорваться к зданию парламента, где во вторник ожидается обсуждение кандидатуры Саргсяна. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек. До этого они парализовали транспортное движение в центре армянской столицы.

Девятого апреля избранный президент Армении Армен Саркисян после вступления в должность принял отставку правительства. Роспуск кабмина в день инаугурации нового президента предусмотрен переходными положениями реформированной конституции. В дальнейшем правительство будет автоматически уходить в отставку лишь после парламентских, а не президентских выборов. После избрания премьера в пятидневный срок президенту должны быть представлены кандидатуры членов правительства, а в 15-дневный срок должно быть сформировано две трети кабинета. Правящая коалиция выдвинула Саргсяна на пост премьера.

Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.