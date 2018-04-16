Передовые технологии в области кардиологии обсудят на международном конгрессе

18 и 19 апреля в Москве пройдет Шестой Евразийский конгресс кардиологов. Медики расскажут о современных мировых достижениях кардиологии, новых способах диагностики и лечения сердечно‐сосудистых заболеваний, а также вопросы повышения качества кардиологической помощи, сообщает «Белта».

По статистике, более миллиона человек в России ежегодно умирают от заболеваний сердца и сосудов.

Кардиологи планируют обсудить доклад о регулировании общего рынка сбыта лекарственных препаратов в пределах Евразийского экономического союза

Организаторы конгресса будут обещают проводить симпозиумы и пленарные заседания, образовательные семинары для практикующих врачей, презентации и выставки фармацевтических компаний.

Казахстана, В Евразийскую ассоциацию кардиологов входят специалисты из России, Грузии Армении , Беларусии, Украины Эстонии и других стран.

Кардиологи установили, что занятия физкультурой уменьшают вероятность развития инфарктов, ишемии и внезапной остановки сердцебиения даже у людей, страдающих врожденными болезнями сердца.