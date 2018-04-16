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Передовые технологии в области кардиологии обсудят на международном конгрессе
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Передовые технологии в области кардиологии обсудят на международном конгрессе 

360tv.ru 33 минуты назад
18 и 19 апреля в Москве пройдет Шестой Евразийский конгресс кардиологов. Медики расскажут о современных мировых достижениях кардиологии, новых способах диагностики и лечения сердечно‐сосудистых заболеваний, а также вопросы повышения качества кардиологической помощи, сообщает «Белта».
По статистике, более миллиона человек в России ежегодно умирают от заболеваний сердца и сосудов.
Кардиологи планируют обсудить доклад о регулировании общего рынка сбыта лекарственных препаратов в пределах Евразийского экономического союза.
Организаторы конгресса будут обещают проводить симпозиумы и пленарные заседания, образовательные семинары для практикующих врачей, презентации и выставки фармацевтических компаний.
В Евразийскую ассоциацию кардиологов входят специалисты из России, Грузии, Армении, Беларусии, Украины, Казахстана, Эстонии и других стран.
Кардиологи установили, что занятия физкультурой уменьшают вероятность развития инфарктов, ишемии и внезапной остановки сердцебиения даже у людей, страдающих врожденными болезнями сердца.
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