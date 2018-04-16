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Обстановка в Ереване накаляется: полсотни раненых, среди них полицейские
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Обстановка в Ереване накаляется: полсотни раненых, среди них полицейские 

Sputnik Азербайджан 2 часа назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 16 апр — Sputnik. Прооперирован один из полицейских, раненых в Ереване в ходе противостояния между участниками акции протеста и правоохранителями, сообщает Sputnik Армения.
По словам исполнительного директора медицинского центра «Наири» Анатолия Гнуни, в настоящее время раненый переведен в отделение физиотерапии, его состояние стабильное.
"Полицейский получил осколочные ранения в области правого плеча. Были повреждены вены и частично задета артерия", — сказал Гнуни.
Напомним, с утра 16 апреля в Ереване начались массовые акции протеста против выдвижения Сержа Саргсяна в премьер-министры. За несколько часов сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна перекрыли практически все центральные улицы Еревана. Частично свою работу прекратило и ереванское метро.
Лидер фракции «Елк» Никол Пашинян и трое полицейских с осколочными ранениями были доставлены в медицинский центр «Наири» в понедельник днем. Пашиняна выписали после перевязки руки.
Жизни других полицейских также ничего не угрожает: одного выписали, оказав амбулаторную помощь, другого перевели в медцентр полиции. В «Наири» обратились также двое граждан Армении с незначительными повреждениями.
По данным министерства здравоохранения Армении, по состоянию на 16:30 в больницы Еревана за медпомощью обратилось 46 человек, из которых шестеро — полицейские. Часть из них была выписана после получения амбулаторной медпомощи.
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