Обстановка в Ереване накаляется: полсотни раненых, среди них полицейские

БАКУ , 16 апр — Sputnik . Прооперирован один из полицейских, раненых в Ереване в ходе противостояния между участниками акции протеста и правоохранителями, сообщает Sputnik Армения

По словам исполнительного директора медицинского центра «Наири» Анатолия Гнуни, в настоящее время раненый переведен в отделение физиотерапии, его состояние стабильное.

"Полицейский получил осколочные ранения в области правого плеча. Были повреждены вены и частично задета артерия", — сказал Гнуни.

Напомним, с утра 16 апреля в Ереване начались массовые акции протеста против выдвижения Сержа Саргсяна в премьер-министры. За несколько часов сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна перекрыли практически все центральные улицы Еревана. Частично свою работу прекратило и ереванское метро.

Лидер фракции «Елк» Никол Пашинян и трое полицейских с осколочными ранениями были доставлены в медицинский центр «Наири» в понедельник днем. Пашиняна выписали после перевязки руки.

Жизни других полицейских также ничего не угрожает: одного выписали, оказав амбулаторную помощь, другого перевели в медцентр полиции. В «Наири» обратились также двое граждан Армении с незначительными повреждениями.

По данным министерства здравоохранения Армении, по состоянию на 16:30 в больницы Еревана за медпомощью обратилось 46 человек, из которых шестеро — полицейские. Часть из них была выписана после получения амбулаторной медпомощи.