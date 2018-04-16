В Ереване 46 человек госпитализированы в результате беспорядков

Ереване 46 человек обратились за медицинской помощью из-за травм, полученных в ходе беспорядков на улицах города. Как уточнили в понедельник в министерстве здравоохранения Армении , среди пострадавших шестеро полицейских.

Акция протеста в Ереване была организована оппозицией, которая таким образом пытается сорвать голосование в парламенте Армении по выборам премьер-министра, намеченное на вторник. Правящая партия страны выдвинула на эту должность кандидатуру Сержа Саргсяна , который последние десять лет был президентом Армении. Митинг перерос в стычки демонстрантов с полицией. Правоохранители пустили в ход слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Часть пострадавших выписались из медицинских учреждений сразу после того, как получили первую помощь. В госпиталях пока осталось около 30 человек. Одного из полицейских прооперировали, остальные получили ранения от ударов тупыми и режущими предметами. У пострадавших в беспорядках граждан в основном поверхностные повреждения конечностей.