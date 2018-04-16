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В Ереване 46 человек госпитализированы в результате беспорядков
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"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня

В Ереване 46 человек госпитализированы в результате беспорядков 

Российская Газета 16 апреля 2018
В Ереване 46 человек обратились за медицинской помощью из-за травм, полученных в ходе беспорядков на улицах города. Как уточнили в понедельник в министерстве здравоохранения Армении, среди пострадавших шестеро полицейских.
Акция протеста в Ереване была организована оппозицией, которая таким образом пытается сорвать голосование в парламенте Армении по выборам премьер-министра, намеченное на вторник. Правящая партия страны выдвинула на эту должность кандидатуру Сержа Саргсяна, который последние десять лет был президентом Армении. Митинг перерос в стычки демонстрантов с полицией. Правоохранители пустили в ход слезоточивый газ и шумовые гранаты.
Часть пострадавших выписались из медицинских учреждений сразу после того, как получили первую помощь. В госпиталях пока осталось около 30 человек. Одного из полицейских прооперировали, остальные получили ранения от ударов тупыми и режущими предметами. У пострадавших в беспорядках граждан в основном поверхностные повреждения конечностей.
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