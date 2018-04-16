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Протесты в Армении. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
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Протесты в Армении. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ 

News.ru 3 часа назад
Армянские силовики применяют колючую проволоку и слезоточивый газ. Слышны выстрелы. Несколько человек госпитализировано.
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