Президент Грузии приостановил выдачу актов о помиловании по насильственным преступлениям

Георгий Маргвелашвили. Тбилиси , 16 апреля / Синьхуа / — Государственная комиссия по помилованию приостанавливает выдачу актов о помиловании по насильственным преступлениям. Об этом сегодня объявил президент Грузии

"Мы временно прекращаем издание актов о помиловании по преступлениям, связанным с насилием. Это продлится до тех пор, пока мы не пройдем консультации со всеми участниками процесса помилования", — сказал президент Грузии.

Такое решение президент Грузии принял в связи с произошедшим недавно в Тбилиси трагическим инцидентом, когда 46-летний В. Бакрадзе убил свою падчерицу, 25-летнюю мать двоих детей. В. Бакрадзе был осужден в 2015 за семейное насилие. Он был помилован президентом Грузии и вышел на свободу на семь месяцев раньше срока. —0—