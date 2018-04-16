Резо Гигинеишвили показывает своим детям Грузию

36-летний Резо Гигинеишвили последнее время то и дело мелькал в звездной хронике с разными светскими львицами. Однако, по всей видимости, он решил вспомнить о своих детях от разных жен и теперь прилежно уделяет им время по очереди.

Недавно Резо летал в Америку, чтобы побыть со старшей дочерью, 11-летней Машей. Наследницу режиссеру родила его первая жена, Анастасия Кочеткова . Со своей второй женой, Надеждой Михалковой , Резо стал встречаться еще будучи женатым на Анастасии Кочетковой. После развода режиссер женился на Наде и у них родились двое детей. Сейчас Нине 6 лет, а Ивану — 4. Брак с Михалковой продолжался с 2010 года по 2017-й. Потом Резо опять отправился в свободное плавание.

Однако режиссер сохранил хорошие отношения с бывшей женой, и она спокойно отпустила с ним общих детей в Грузию . Кстати, несмотря на естественные обиды на бывшего мужа, Надя Михалкова ни разу плохо о нем не отозвалась. Прекрасными кадрами весенней Грузии, своей Родины, Резо поделился на своей страничке в Инстаграме, где пока у него подписчиков совсем немного. Судя по кадрам с местными достопримечательностями, режиссер решил приобщить детей к грузинской культуре. Вместе с Резо свою прекрасную страну также показывает Нине и Ивану их тетя Тамуна, старшая сестра режиссера.

«Куда дотрагивается свет — везде наше королевство», — такими словами Резо подписал красивую фотографию, на которой стоят его сестра и дочь и смотрят с высокого холма на живописные окрестности. Фолловеры не остались равнодушными к этому кадру: «Потрясающе красиво, просто дух захватывает!» «Я теперь обязательно посещу этот красивый край» «Как замечательно, когда отец рассказывает детям об их „корнях“ „Дружная грузинская семья, это так мило“.

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