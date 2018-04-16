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В Ереване митингующие подрались с полицией
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В Ереване митингующие подрались с полицией 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: Карельские вести
Несколько человек пострадали во время стычки между митингующими и полицией в Ереване, передает корреспондент РИА Новости
РИА Новости
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