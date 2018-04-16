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Весна на улицах Поти: как портовый порт отметил свой праздник
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Весна на улицах Поти: как портовый порт отметил свой праздник 

Sputnik Грузия 3 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
В Поти отметили День города концертом в центральном парке и награждением почетных граждан у памятника Нико Николадзе. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как жители отмечали главный праздник города
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