Ещё
Глава Адыгеи встретился с Генеральным консулом Армении в ЮФО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Согласована единая позиция по Сирии
Согласована единая позиция по Сирии

Глава Адыгеи встретился с Генеральным консулом Армении в ЮФО 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Российская Газета
Глава РА подчеркнул сложившиеся давние дружеские отношения с армянским народом, многочисленная диаспора которого проживает в Адыгее. Мурат Кумпилов отметил, что представители армянской общины принимают активное участие в общественной жизни, во всех праздничных и торжественных мероприятиях, вносят свой вклад в развитие разных сфер экономики.
— Мы ценим конструктивное и поступательное развитие отношений между Россией и Арменией. На региональном уровне также готовы к продолжению полноценного диалога и налаживанию партнерских отношений с армянской стороной. Будем рассматривать ваши предложения и делиться своими наработками, — сказал руководитель РА.
Генконсул Армении в ЮФО поблагодарил Мурата Кумпилова за прием и передал также слова благодарности от представителей армянской общины. По его мнению, в Адыгее созданы все условия для сохранения национальной идентичности армян.
Вардан Асоян также сообщил, что в Армении большой популярностью пользуются известные бренды республики — адыгейский сыр и майкопский паркет. При этом есть потребность в дальнейшем развитии деловых, культурных и гуманитарных связей.
— Нам важно сформировать конструктивный диалог культур народов, проживающих в республике. И мы нацелены на сохранение мира и межнационального согласия — это основа, которая позволяет нам развиваться, — подытожил итоги встречи глава Адыгеи.
Российская Газета: последние новости
Армен Саркисян вступил в должность президента Армении СНГ: Выборы президента Азербайджана были открытыми и прозрачными Более 86% избирателей поддержали Алиева на выборах в Азербайджане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии326
Федеральный канал опозорился с Сирией109
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз128
Россиянин уехал на дачу и пожалел5
На Россию надвигаются опасные заморозки25
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
03:58
Россию назвали «сложным партнером»
В мире Политика
В Совфеде призвали США «включить голову»
Политика
00:44
Ярославский депутат растоптал свой iPad
Политика
00:48
Врио главы Кузбасса уволил четырех замов губернатора
Политика
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение