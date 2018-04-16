Глава Адыгеи встретился с Генеральным консулом Армении в ЮФО

Глава РА подчеркнул сложившиеся давние дружеские отношения с армянским народом, многочисленная диаспора которого проживает в Адыгее Мурат Кумпилов отметил, что представители армянской общины принимают активное участие в общественной жизни, во всех праздничных и торжественных мероприятиях, вносят свой вклад в развитие разных сфер экономики.

— Мы ценим конструктивное и поступательное развитие отношений между Россией Арменией . На региональном уровне также готовы к продолжению полноценного диалога и налаживанию партнерских отношений с армянской стороной. Будем рассматривать ваши предложения и делиться своими наработками, — сказал руководитель РА.

Генконсул Армении в ЮФО поблагодарил Мурата Кумпилова за прием и передал также слова благодарности от представителей армянской общины. По его мнению, в Адыгее созданы все условия для сохранения национальной идентичности армян.

Вардан Асоян также сообщил, что в Армении большой популярностью пользуются известные бренды республики — адыгейский сыр и майкопский паркет. При этом есть потребность в дальнейшем развитии деловых, культурных и гуманитарных связей.

— Нам важно сформировать конструктивный диалог культур народов, проживающих в республике. И мы нацелены на сохранение мира и межнационального согласия — это основа, которая позволяет нам развиваться, — подытожил итоги встречи глава Адыгеи.