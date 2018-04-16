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Сторонник легализации марихуаны выдвинут кандидатом в президенты Грузии
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Сторонник легализации марихуаны выдвинут кандидатом в президенты Грузии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Бывший парламентарий Зураб Джапаридзе, инициатор отмены уголовного преследования за употребление марихуаны, выдвинут своей партией «Гирча» («Шишка») на пост президента Грузии на осенних выборах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Джапаридзе уже пообещал ряд новшеств в случае избрания, например, полную отмену обязательной воинской службы, а также продолжение политики либерализации ответственности за преступления, связанные с наркотиками.
«Как Нео в «Матрице», так в действительности сегодня для страны «Гирча», нам нет альтернативы», — сказал он.
В Грузии в декабре отменили уголовное преследование за употребление марихуаны — по инициативе «Гирчи», которая добилась этого иском в КС страны.
До этого любителей марихуаны отправляли в тюрьму на год. Теперь за курение марихуаны просто штрафуют — до 500 лари (около 200 долларов). Ранее Джапаридзе был активным членом партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», но потом покинул ее ряды вместе с несколькими единомышленниками.
На пост президента готова также баллотироваться экс-председатель парламента Нино Бурджанадзе, выступающая за прямой диалог с Россией. Некоторые оппозиционные партии ведут переговоры с нынешним президентом Георгием Маргвелашвили, чтобы он стал их кандидатом. Правящая «Грузинская мечта» еще не назвала своего кандидата.
Пост президента в Грузии будет практически полностью представительским, бразды правления принадлежат парламенту и кабмину.
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