Сторонник легализации марихуаны выдвинут кандидатом в президенты Грузии

Тбилиси. Бывший парламентарий Зураб Джапаридзе, инициатор отмены уголовного преследования за употребление марихуаны, выдвинут своей партией «Гирча» («Шишка») на пост президента Грузии на осенних выборах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД

Джапаридзе уже пообещал ряд новшеств в случае избрания, например, полную отмену обязательной воинской службы, а также продолжение политики либерализации ответственности за преступления, связанные с наркотиками.

«Как Нео в «Матрице», так в действительности сегодня для страны «Гирча», нам нет альтернативы», — сказал он.

В Грузии в декабре отменили уголовное преследование за употребление марихуаны — по инициативе «Гирчи», которая добилась этого иском в КС страны.

До этого любителей марихуаны отправляли в тюрьму на год. Теперь за курение марихуаны просто штрафуют — до 500 лари (около 200 долларов). Ранее Джапаридзе был активным членом партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», но потом покинул ее ряды вместе с несколькими единомышленниками.

На пост президента готова также баллотироваться экс-председатель парламента Нино Бурджанадзе , выступающая за прямой диалог с Россией . Некоторые оппозиционные партии ведут переговоры с нынешним президентом Георгием Маргвелашвили , чтобы он стал их кандидатом. Правящая «Грузинская мечта» еще не назвала своего кандидата.

Пост президента в Грузии будет практически полностью представительским, бразды правления принадлежат парламенту и кабмину.