Армения примет участие в Ялтинском международном экономическом форуме

"Для участия в четвертом Ялтинском международном экономическом форуме в Ялту 18-22 апреля отправится депутат Национального собрания Айк Бабуханян", — говорится в сообщении, размещенном на сайте парламента.

Депутат сообщил РИА Новости, что намерен рассказать на форуме об экономике Армении и обсудить с коллегами актуальные политико-экономические вопросы.

"Ялтинский форум, как известно, обсуждает широкий круг вопросов: экономику, политику. Все эти вопросы представляют интерес для конференции. Будущее устройство мира, сегодня актуальна ситуация в Сирии . Это все для нас будет представлять интерес и станет темой для обсуждения", — сказал Бабуханян.