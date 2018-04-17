Лидер протестной акции в Ереване заявил, что демонстрацию продолжат в среду

"Завтра мы должны продолжить наши действия — блокировать здания, улицы, дороги магистрали", — сказал Пашинян в ходе митинга на площади Республики. Он добавил, что ночевать на площади нет необходимости.

По его словам, протестующие во вторник предупредили сотрудников ряда госорганов, чтобы они не приходили на работу до специального оповещения. «Наша цель — парализация системы госуправления — успешно реализуется. Но мы должны продолжить дело до победного конца», — заявил Пашинян, отметив, что в среду его сторонники начнут акцию с 10.00 (09.00 мск).

Пашинян также поблагодарил соотечественников из диаспоры, которые, по его словам, «по существу финансировали это движение». «Уже два дня они практически каждые пять минут переводят на наш счет деньги и выражают слова поддержки», — сказал он.

Саргсян был избран главой правительства во вторник на специальном заседании Национального собрания (парламента) Армении. С 13 апреля в Ереване проходят митинги оппозиции. Ранее Пашинян заявил о начале «бархатной революции». Участники акции протеста, возглавляемой Пашиняном, в понедельник пытались прорваться к зданию парламента. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек.