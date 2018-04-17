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Коллапс в Ереване: активисты заблокировали центр города
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Коллапс в Ереване: активисты заблокировали центр города 

Sputnik Азербайджан 23 минуты назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 17 апр — Sputnik. В центре Еревана из-за перекрытых митингующими улиц парализовано транспортное движение, сообщает Sputnik Армения.
Протестанты заблокировали движение основных транспортных артерий города. Гости и жители Еревана перемещаются по центру исключительно пешком.
Общественный транспорт в Ереване работает в обычном режиме, однако, заблокированные из-за акции протеста улицы, будет объезжать, сказал начальник управления транспорта аппарата мэрии Еревана Генрик Навасардян.
Оппозиция с 16 апреля проводит акции гражданского неповиновения. Семнадцатого апреля в парламенте запланированы выборы премьер-министра страны, чего пытаются не допустить протестующие.
"Единственный вариант — объезжать центральные улицы всеми возможными способами", — отметил Навасардян.
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