Коллапс в Ереване: активисты заблокировали центр города

БАКУ , 17 апр — Sputnik . В центре Еревана из-за перекрытых митингующими улиц парализовано транспортное движение, сообщает Sputnik Армения

Протестанты заблокировали движение основных транспортных артерий города. Гости и жители Еревана перемещаются по центру исключительно пешком.

Общественный транспорт в Ереване работает в обычном режиме, однако, заблокированные из-за акции протеста улицы, будет объезжать, сказал начальник управления транспорта аппарата мэрии Еревана Генрик Навасардян.

Оппозиция с 16 апреля проводит акции гражданского неповиновения. Семнадцатого апреля в парламенте запланированы выборы премьер-министра страны, чего пытаются не допустить протестующие.

"Единственный вариант — объезжать центральные улицы всеми возможными способами", — отметил Навасардян.