Активисты заблокировали ряд правительственных зданий в Армении 

ЕРЕВАН, 17 апреля. /ТАСС/. Оппозиционные активисты во вторник начали блокировать правительственные здания Армении. Как с места событий сообщает корреспондент ТАСС, митингующие заблокировали здания Генеральной прокуратуры, Министерства иностранных дел, Диаспоры и Комитета государственных доходов.
Ранее лидер оппозиции, депутат парламента Никол Пашинян заявил, что в стране начинается «бархатная революция». Основные улицы Еревана перекрыты митингующими, полиция стягивает силы к зданию парламента, где сейчас проходит специальное заседание. Выборы премьер-министра страны продолжаются, единственный кандидат, экс-президент страны Серж Саргсян, отвечает на вопросы депутатов.