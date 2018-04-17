Ещё
Активисты заблокировали ряд правительственных зданий в Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Активисты заблокировали ряд правительственных зданий в Армении 

ТАСС 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
ЕРЕВАН, 17 апреля. /ТАСС/. Оппозиционные активисты во вторник начали блокировать правительственные здания Армении. Как с места событий сообщает корреспондент ТАСС, митингующие заблокировали здания Генеральной прокуратуры, Министерства иностранных дел, Диаспоры и Комитета государственных доходов.
Ранее лидер оппозиции, депутат парламента Никол Пашинян заявил, что в стране начинается «бархатная революция». Основные улицы Еревана перекрыты митингующими, полиция стягивает силы к зданию парламента, где сейчас проходит специальное заседание. Выборы премьер-министра страны продолжаются, единственный кандидат, экс-президент страны Серж Саргсян, отвечает на вопросы депутатов.
ТАСС: последние новости
Кандидатура Саргсяна будет предложена на пост премьер-министра Армении Участники акции протеста в Ереване блокировали центр города Полиция в Ереване применила спецсредства против митингующих
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю112
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа117
Крымский мост потроллил Украину113
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой71
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма90
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
00:26
В столице открыли памятник огнеборцам
Новости Москвы
00:20
Почему Маск не договорился с «Космотрансом»
Наука и техника Статьи
04:43
Бывший муж Навки решил избавиться от жилья
Шоу-бизнес
07:55
Россия докажет, что «химатака» в Сирии была провокацией
Ближний Восток Статьи
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
01:24
Российские ВМС сыграли в кошки-мышки с британской подлодкой
Ближний Восток Оружие
00:35
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение