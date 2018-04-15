В Германии открыли второй мемориал в память о жертвах геноцида армян

Кельне в воскресенье, 15 апреля, открыли мемориал в память о жертвах геноцида армян, авторами которой стали местные скульпторы Штефан Кайзер и Макс Шольц.

Стальная полутораметровая скульптура, увенчанная бронзовым гранатом с острием, расположена на левом берегу Рейна около моста Гогенцоллернов, сообщает Deutsche Welle

На мемориале выгравирована надпись на армянском, английском, немецком и турецком языках, которая гласит: «Эта боль затрагивает всех нас».

Армянская диаспора в Кельне является самой большой в Германии. В крупнейшем городе федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия проживают около 5 тыс. армян.

Еще один мемориал в память о жертвах геноцида есть в германском Бремене