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В Германии открыли второй мемориал в память о жертвах геноцида армян
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В Германии открыли второй мемориал в память о жертвах геноцида армян 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Кельне в воскресенье, 15 апреля, открыли мемориал в память о жертвах геноцида армян, авторами которой стали местные скульпторы Штефан Кайзер и Макс Шольц.
Стальная полутораметровая скульптура, увенчанная бронзовым гранатом с острием, расположена на левом берегу Рейна около моста Гогенцоллернов, сообщает Deutsche Welle.
На мемориале выгравирована надпись на армянском, английском, немецком и турецком языках, которая гласит: «Эта боль затрагивает всех нас».
Армянская диаспора в Кельне является самой большой в Германии. В крупнейшем городе федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия проживают около 5 тыс. армян.
Еще один мемориал в память о жертвах геноцида есть в германском Бремене.
В июне 2016 года бундестаг признал геноцидом преступления Османской империи против армян в 1915 году. Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и пытается всячески воспрепятствовать его признанию в мире. Между тем, в середине февраля геноцид армян в Османской империи признали Нидерланды.
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