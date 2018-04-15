Азербайджан выбрал Алиева

Никакого исключения. Всем членам президентской семьи чернила на палец. Такой порядок, чтобы никто повторно не голосовал. Избирательный участок Алиева — школа его детства. Правда, теперь там все иначе. Здание снесли и отстроили новое по личному распоряжению президента. То было в его второй президентский срок. Тогда Алиев совершенствовал систему образования. Все учебники переписали по мировым стандартам. А на выделенный миллиард долларов построили 1200 новых школ. До сих пор расходы на образование в стране на втором месте после расходов на армию. Ильхам Алиев почетный выпускник школы. Аттестат без троек. Поднимать руку на уроках не боялся. Домашнее задание всегда делал. Мальчик рослый, весь в папу. Потому за первыми партами не сидел. Успеваемость при этом не хромала. Уже в школе Ильхам Алиев разговаривал на трех языках — азербайджанском, русском и английском. Сейчас свободно владеет шестью. Потому для нынешнего поколения пример. В назидание потомкам портреты президентов висят в каждом классе. Алиевых в Азербайджане уважают.

Друзья Араз и Собир. Один родился в Москве , другой в Ташкенте. Жить и учиться решили в Баку . Собир уже пять лет здесь. Традиции знает не хуже местных ребят.

Для бакинцев ужин в кафе еще три года назад был роскошью. Сейчас даже студенты могут себе позволить.

«Благодаря указу нашего президента стипендии поднялись и пенсии. Все отрасли развиты, нельзя сказать, что есть отсталые», — отмечает Собир Рустамов.

Власти уронили курс местной валюты. Манат теперь в два раза дешевле доллара. Все для туриста, как здесь говорят, чтобы чувствовал себя побогаче. Хитрость сработала, приезжих в прошлом году стало на 20% больше. С таким ведением дел местные согласны. Политику Ильхама Алиева в среду поддержали 86% избирателей.

Второй, после Кубани, всесоюзный огород. Так в шутку называли Азербайджан в годы советской власти. Урожая в местных теплицах всегда было с избытком. Сейчас тоже. Импортных овощей в республике нет, излишки везут за границу. Так власти пытаются искать альтернативу нефти. Все больше людей заняты в сельском хозяйстве. Сегодня это каждый четвертый житель. Но помидоры пока не так прибыльны. 85% экспорта составляют нефть и газ.

Сейчас у Азербайджана столько денег, что при желании он может разом погасить свой госдолг. Но деньги расходуют иначе. Идеально ровные дороги — визитная карточка Баку.

Против Алиева во власти ничего не имеют даже его конкуренты. Хафиз Гаджиев тоже хотел стать президентом. Но пришел на участок и отдал голос Алиеву.

«Некоторые элементы среди нас призывали бойкотировать выборы, но народ не обратил внимания на эти призывы, все принимают участие в голосовании», — отметил кандидат в президенты от партии «Современный Мусават».

Отказались участвовать в выборах две партии. Им не понравилось, что выборы досрочные. Мол, мало времени на агитацию.

Почему выборы перенесли с октября на апрель? Дело в том, что очень много мероприятий различного формата проходит в Азербайджане в этом году. В том числе гонки «Формула 1» и юбилейные празднования по случаю образования республики.

Ни каруселей, ни подвозов, ни вбросов, ни одной серьезной жалобы. Европейцы тоже признали эти выборы прозрачными. Вслед за наблюдателями от СНГ.

«Мы приехали не для того, чтобы выискивать недостатки, нарушения, а потом на основании этого критиковать существующие порядки, традиции и так далее. Мы приехали, чтобы наблюдать, дать объективную картину. Наши общие впечатления: выборы были хорошо, качественно подготовлены и очень организованно проведены», — отметил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев

Ильхама Алиева выбрали почти единодушно на семь лет вперед. Свой народ лидер Азербайджана поблагодарил и пообещал стабильность, безопасность и прогресс.

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