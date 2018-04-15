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Симфонический оркестр Армении выступит на Мальте
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Симфонический оркестр Армении выступит на Мальте 

Мир24 2 часа назад
В столице Мальты сегодня открывается международный музыкальный фестиваль. В нем примет участие Государственный симфонический оркестр Армении, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на информагентство «Новости Армения». В течение двухнедельного музыкального праздника публика услышит произведения как классических представителей мирового композиторского искусства: Моцарта, Штрауса, Вивальди, Рахманинова, Чайковского, так и современных авторов: Гия Канчели, Алексея Шора и многих других.
Музыкальный фестиваль пройдет с 15 апреля по 1 мая в городе Валетта, который в этом году объявлен культурной столицей Европы.
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