Симфонический оркестр Армении выступит на Мальте

В столице Мальты сегодня открывается международный музыкальный фестиваль. В нем примет участие Государственный симфонический оркестр Армении , сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на информагентство «Новости Армения». В течение двухнедельного музыкального праздника публика услышит произведения как классических представителей мирового композиторского искусства: Моцарта, Штрауса, Вивальди, Рахманинова, Чайковского, так и современных авторов: Гия Канчели , Алексея Шора и многих других.

Музыкальный фестиваль пройдет с 15 апреля по 1 мая в городе Валетта, который в этом году объявлен культурной столицей Европы.

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