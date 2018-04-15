Самый молодой город Грузии: взлеты и падения Рустави

Он переживал взлеты и падения, хотя ему всего 60. Самый молодой город в Грузии Рустави , готов к приему гостей. Здесь отличные виды для любителей индустриального туризма и останки древнейших поселений. Путешествие во времени совершил корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Полчаса езды от Тбилиси , а время словно пошло вспять. Город металлургов и химиков Рустави больше похож на декорации фильма о крахе советской эпохи. Заброшенные полустанки, ржавые вагоны, каркасы полуразрушенных строений. Все это привлекает любителей индустриального туризма.

Вот оно, административное здание некогда процветающего предприятия. Настоящая жемчужина советской архитектуры. Чего стоит эта лепнина на барельефе. Говорят, что архитекторам давал указания сам товарищ Сталин. В первую послевоенную пятилетку строительство такого гиганта, как этот завод было делом чести для огромной страны. Все должно было быть богато и помпезно.

О былой славе города охотно рассказывают местные жители. Многие из них — Герои труда и ударники производства Грузии.

«Я пришел на этот завод сразу после школы. Это был 1951 год, то есть спустя три года после рождения нового города. Тогда на предприятии работала только одна доменная печь. Спустя годы мы стали выпускать более 3% продукции всей тяжелой металлургии страны. Город строился вместе с цехами завода», — вспоминает доктор технических наук Павел Церетели.

В Рустави не так много исторических достопримечательностей. Кура делит город на две части старую и новую. Но историки рекомендуют прогуляться до окраины там, можно посмотреть руины поселений, которые датируются пятым веком нашей эры. Тогда на месте Рустави был великий город — столица царства Кухети.

«Царство переживало разные периоды. Было время, когда в него входили земли Кахетии и Картли. Поэтому население было достаточно большим. Выращивали пшеницу, виноград, делали вино, было развито животноводство. А эта крепость служила центром», — рассказала археолог Мате Ахалая.

К началу XIX века, как свидетельствуют источники, на этом месте был пустырь. Повторное освоение территории началось после Великой Отечественной войны.

«Туристов интересует все. Мы рассказывает и об истории древнего города, и о том, как жил Рустави в советскую эпоху. Какую продукцию выпускали, какими были магазины, что носили люди», — пояснила директор краеведческого музея Назиброла Пачикашвили.

Обязательным для посещения в Рустави считается городской парк, аллея зонтиков и поляна скульптур, а также самая большая в Грузии городская площадь. Она полностью принадлежит пешеходам.

Рустави еще называют автомобильной столицей Грузии. Здесь расположена самая крупная торговая площадка новых и подержанных машин.

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