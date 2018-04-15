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ЦИК Азербайджана назвал обвинения ОБСЕ безосновательными
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ЦИК Азербайджана назвал обвинения ОБСЕ безосновательными 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
БАКУ, 15 апр — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана заявила в воскресенье, что претензии в связи с внеочередными президентскими выборами в стране, озвученные наблюдательными миссиями БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ, «не имеют под собой никаких оснований».
Внеочередные президентские выборы состоялись в Азербайджане 11 апреля. По итогам обработки данных со всех избирательных пунктов, действующий президент Ильхам Алиев победил на выборах с 86,02% голосов избирателей. На совместной пресс-конференции в Баку наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ заявили, что на ряде участков на выборах президента Азербайджана им мешали работать. Специальный координатор миссии наблюдателей ОБСЕ Нильза де Сена сообщила, что наблюдатели зафиксировали ряд нарушений на выборах президента Азербайджана.
"Претензии в связи с президентскими выборами в Азербайджане, озвученные наблюдательными миссиями БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ, не имеют под собой никаких оснований. Несмотря на высокую оценку со стороны множества международных организаций, с негативным заключением выступили именно вышеперечисленные организации. По заявлению этих организаций, итоговый отчет будет обнародован ими через два месяца. Пусть они представят нам выявленные ими недостатки, а мы в течение упомянутого срока проведем по ним разбирательства на местах", — заявил на заседании комиссии в воскресенье заместитель председателя ЦИК Натик Мамедов.
ЦИК Азербайджана подвел в воскресенье итоги выборов и представил итоговый протокол для утверждения в Конституционный суд, который в течение 14 дней после дня голосования официально объявляет сведения об итогах президентских выборов Азербайджанской Республики.
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