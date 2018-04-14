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Грузия отмечает День родного языка
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Грузия отмечает День родного языка 

Мир24 2 часа назад
День родного языка отмечают в Грузии. Этой традиции 40 лет. Центр торжеств — Тбилисский государственный университет, передает телеканал «МИР 24».
В большом зале главного корпуса вуза собрались лингвисты, историки, литераторы, а также лучшие студенты-филологи. К ним обратился президент страны и вручил госнаграды ученым, внесшим свой вклад в развитие современного языкознания.
«Грузинский язык — это основа нашей идентичности, государственности и истории. Мы должны его беречь и развивать. Если вспомнить наше прошлое, то кажется удивительным, как такой малочисленный народ, как наш, на протяжении столетий мог так бережно донести до наших дней это уникальное достояние», — сказал Георгий Маргвелашвили.
Грузинская письменность — древнейшая. А грузинский алфавит — один из 14-ти существующих на земле.
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