История грузинского кино: фотовыставка в Тбилиси

В выставочном зале Центрального государственного архива Грузии открылась экспозиция, посвященная истории грузинского кино, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Робакидзе.

На выставке можно увидеть уникальные кадры, сделанные во время съемок известных грузинских кинолент прошлого века, — работу режиссеров и актеров во время съемочного процесса.

Посещение экспозиции бесплатное, а в находящейся рядом библиотеке можно ознакомиться со сценариями культовых картин.

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