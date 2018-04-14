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История грузинского кино: фотовыставка в Тбилиси
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История грузинского кино: фотовыставка в Тбилиси 

Мир24 1 час назад
В выставочном зале Центрального государственного архива Грузии открылась экспозиция, посвященная истории грузинского кино, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Робакидзе.
На выставке можно увидеть уникальные кадры, сделанные во время съемок известных грузинских кинолент прошлого века, — работу режиссеров и актеров во время съемочного процесса.
Посещение экспозиции бесплатное, а в находящейся рядом библиотеке можно ознакомиться со сценариями культовых картин.
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