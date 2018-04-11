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Выборы в Азербайджане проходят в соответствии с законом, заявили в ЦИК
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Выборы в Азербайджане проходят в соответствии с законом, заявили в ЦИК 

РИА Новости 11 апреля 2018
БАКУ, 11 апр — РИА Новости. Президентские выборы в Азербайджане проходят в соответствии с требованиями законодательства, жалоб о нарушениях в ходе избирательного процесса не поступало, говорится в распространенном в среду заявлении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.
Избирательные пункты в стране в среду открылись в 08.00 по местному времени (07.00 мск). За пост главы государства борются восемь кандидатов, в их числе действующий президент страны Ильхам Алиев.
"Выборы проходят в условиях свободного поведения избирателей и избирательных субъектов, проходят в соответствии с законодательством", — говорится в заявлении.
Также в заявлении говорится, что «до сих пор не поступало каких-либо жалоб о нарушениях в ходе процесса». Комиссия также добавила, что «предпримет все необходимые меры для защиты прав избирателей».
"Любая жалоба, правонарушение будет оперативно расследовано", — подчеркнули в комиссии.
Внесенные ранее изменения в конституцию Азербайджана сняли ограничения на количество президентских сроков и увеличили их продолжительность до семи лет, поэтому следующие президентские выборы состоятся в Азербайджане только в 2025 году.
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