Выборы в Азербайджане проходят в соответствии с законом, заявили в ЦИК

БАКУ , 11 апр — РИА Новости . Президентские выборы в Азербайджане проходят в соответствии с требованиями законодательства, жалоб о нарушениях в ходе избирательного процесса не поступало, говорится в распространенном в среду заявлении Центральной избирательной комиссии ( ЦИК ) республики.

Избирательные пункты в стране в среду открылись в 08.00 по местному времени (07.00 мск). За пост главы государства борются восемь кандидатов, в их числе действующий президент страны Ильхам Алиев

"Выборы проходят в условиях свободного поведения избирателей и избирательных субъектов, проходят в соответствии с законодательством", — говорится в заявлении.

Также в заявлении говорится, что «до сих пор не поступало каких-либо жалоб о нарушениях в ходе процесса». Комиссия также добавила, что «предпримет все необходимые меры для защиты прав избирателей».

"Любая жалоба, правонарушение будет оперативно расследовано", — подчеркнули в комиссии.

Внесенные ранее изменения в конституцию Азербайджана сняли ограничения на количество президентских сроков и увеличили их продолжительность до семи лет, поэтому следующие президентские выборы состоятся в Азербайджане только в 2025 году.