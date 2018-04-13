В Ереване оппозиция митингует против возможного премьера страны

На площади Свободы в Ереване в пятницу вечером начался митинг оппозиционных сил, объявленный их лидерами бессрочным и круглосуточным. Организатором акции выступила парламентская оппозиционная фракция «Елк» и лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян , сообщают армянские СМИ.

Среди митингующих депутаты парламента от фракции «Елк», молодёжь численностью в несколько тысяч человек. Группа студентов Ереванского государственного университета ранее 13 апреля объявила забастовку.