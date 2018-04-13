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В Ереване оппозиция митингует против возможного премьера страны
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В Ереване оппозиция митингует против возможного премьера страны 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
На площади Свободы в Ереване в пятницу вечером начался митинг оппозиционных сил, объявленный их лидерами бессрочным и круглосуточным. Организатором акции выступила парламентская оппозиционная фракция «Елк» и лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян, сообщают армянские СМИ.
Митингующие протестуют против предстоящего назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна главой правительства. «Наша акция направлена против Республиканской партии и против того, чтобы Сарсгян в третий раз возглавил Армению», — заявил Пашинян.
Среди митингующих депутаты парламента от фракции «Елк», молодёжь численностью в несколько тысяч человек. Группа студентов Ереванского государственного университета ранее 13 апреля объявила забастовку.
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