В Ереване оппозиция митингует против возможного премьера страны 

На площади Свободы в Ереване в пятницу вечером начался митинг оппозиционных сил, объявленный их лидерами бессрочным и круглосуточным. Организатором акции выступила парламентская оппозиционная фракция «Елк» и лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян, сообщают армянские СМИ.
Митингующие протестуют против предстоящего назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна главой правительства. «Наша акция направлена против Республиканской партии и против того, чтобы Сарсгян в третий раз возглавил Армению», — заявил Пашинян.
Среди митингующих депутаты парламента от фракции «Елк», молодёжь численностью в несколько тысяч человек. Группа студентов Ереванского государственного университета ранее 13 апреля объявила забастовку.